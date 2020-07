A princesa Beatrice de Inglaterra e a avó, a rainha Isabel II, usaram a mesma tiara nos respetivos casamentos, indicou o palácio de Buckingham. Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi casaram numa cerimónia surpresa e privada esta semana.O casamento foi mudado devido à pandemia do novo coronavírus. Beatrice, de 31 anos, casou na sexta-feira, 17, no Castelo de Windsor. É a filha mais velha do príncipe André e de Sarah, Duquesa de York.O casal tinha planeado casar-se a 29 de maio, mas a pandemia obrigou ao reagendamento da cerimónia.A rainha Isabel II, de 94 anos, e o marido, o príncipe Filipe, de 99 anos, estiveram entre os poucos convidados, detalha a agência Reuters. Os casamentos são permitidos no Reino Unido desde 4 de julho, mas são limitados a 30 convidados."O casal decidiu ter uma cerimónia pequena e privada com os pais e irmãos depois do adiamento do casamento em maio", indicou o palácio.Segundo os media britânicos, o casamento foi a primeira vez que a rainha viu André, o filho de 60 anos, desde que a amiga dele, Ghislaine Maxwell, foi detida nos EUA sob suspeita de atrair raparigas para serem abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein. Maxwell nega as acusações. Os procuradores dos Estados Unidos querem questionar o príncipe André sobre a sua relação com Epstein, que seria de amizade, mas este não tem acedido aos pedidos das autoridades - algo que o próprio nega.Beatrice é a nona na linha de sucessão ao trono. Usou um vestido vintage de Norman Hartnell e a tiara Queen Mary. Ambas as peças foram-lhe emprestadas pela rainha para o dia do casamento.Em 1947, Isabel II usou a mesma tiara, feita em 1919 a partir de um colar de diamantes dado à rainha Vitória para o casamento. Isabel e Filipe casaram em 1947."Seguindo as linhas orientadoras do governo, o casamento cumpriu as circunstâncias únicas ao mesmo tempo que permitiu ao casal celebrar o casamento com a família mais próxima. Não foram cantados hinos, mas foi tocada uma seleção de músicas. O hino nacional foi tocado mas não cantado", indicou o Palácio.