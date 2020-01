A rainha Isabel II emitiu um comunicado pelo seu site oficial após a reunião de emergência da família real britânica. O encontro deu-se depois de Harry e Meghan, os duques de Sussex, terem anunciado que não queriam ser membros séniores da realeza britânica.





O príncipe

e

anunciaram no dia 8 de janeiro que se vão afastar da família real britânica, apesar de garantirem que vão

"continuar a apoiar totalmente Sua Majestade, a Rainha", Isabel II . A informação foi partilhada pelo casal na rede social Instagram, onde explicaram que pretendem tornar

"financeiramente independentes". Além disso, acrescenta o texto, vão passar a viver entre o Reino Unido e os EUA.





Harry e Meghan afastam-se da família real. E agora? Os duques de Sussex anunciaram que se vão afastar das posições sénior que ocupam na família real britânica, o que implica que deixem de receber a subvenção anual paga pelo contribuinte britânico à família real.

"Hoje a minha família teve discussões muito construtivas sobre o futuro do meu neto e a sua família. Eu e a minha família apoiamos inteiramente o desejo de Harry e Meghan para criar uma nova família como uma jovem família", lê-se no documento. "Apesar de preferirmos que eles se mantivessem como membros em funções a tempo inteiro na Família Real, respeitamos e entendemos o seu desejo de viver uma vida mais independente como família enquanto permanecem uma parte valorizada da minha família.""Harry e Meghan frisaram que não querem ser dependentes de fundos públicos nas suas novas vidas. Por isso concordámos que deverá existir um período de transição em que os Sussex vão passar tempo no Canadá e no Reino Unido. Existem assuntos complexos que a minha família tem que resolver, e há mais trabalho que tem que ser feito, mas pedi que se cheguem a decisões finais nos próximos dias", sublinha Isabel II.