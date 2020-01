O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, assumiu, esta terça-feira, que "ainda há muito a discutir" sobre a possível mudança dos duques de Sussex para este país. Harry e Meghan anunciaram, na semana passada, que pretendem afastar-se do cargo de membros seniores da família real britânica e que querem ser independentes financeiramente. Além disso, pretendem viver entre o Canadá e o Reino Unido.

Esta decisão polémica levanta várias questões burocráticas que ainda estão por resolver. Uma das principais é quem irá pagar a segurança do casal e do filho, Archie, que custa mais de um milhão de euros por ano. Alguns media avançaram com a possibilidade de ser o país norte-americano a assumir essa despesa, mas o governo canadiano não tomou ainda nenhuma decisão sobre o tema.

"Esse tema faz parte de uma reflexão que é preciso fazer e já estão a decorrer discussões sobre o tema", disse Trudeau em declarações ao Global News, esta quarta-feira, onde ainda assim sublinhou que os canadianos apoiam a mudança de residência do neto mais velho de Isabel II e da antiga atriz norte-americana.

Esta segunda-feira, no final de uma reunião de família marcada de emergência pela monarca, a rainha Isabel II anunciou que a família real britânica vai abrir um "período de transição" para a nova situação dos duques de Sussex assumindo que subsistem "assuntos complexos por resolver" para os quais se encontrará uma solução "nos próximos dias".

No final do encontro os jornalistas viram Harry, o seu irmão William e o pai de ambos, o príncipe Carlos, a deixarem separadamente a residência real de Sandringham, no leste de Inglaterra.

O inesperado anúncio de Harry e Meghan, segundo a imprensa britânica, provocou mal-estar entre o resto dos membros da monarquia e levantou dúvidas sobre as futuras fontes de financiamento dos duques.