Isabel II acaba de bater mais um recorde

Coroada em 1953, a Rainha de Inglaterra acaba de bater mais um recorde no seu histórico reinado, ao subir mais um posto no ranking dos monarcas mais longevos do mundo.

Quem revelou a curiosa descoberta foi o professor de política Adrian Hilton, que no domingo passado partilhou no Twitter que Isabel II tinha ascendido do 6.º para o 5.º posto: "Hoje a rainha subiu de lugar na lista dos reis mais longevos, superando Francisco José I da Áustria". A 9 de setembro de 2015, a mãe do príncipe Carlos tornou-se oficialmente na monarca com mais tempo no trono, ao ultrapassar a sua tetravó, a rainha Vitória, que completou 63 anos e 216 dias no cargo.

Na lista, os que antecedem a rainha de Inglaterra são: o rei Luis XIV de França, mais conhecido como o "rei sol", com 72 anos e 110 dias no trono; Bhumidol da Tailândia, com 70 anos e 126 dias; Juan II de Liechtenstein, com 70 anos e 91 dias; e K'inich Janaab' Pakal, governante maya de Palenque, uma região do norte do estado mexicano de Chiapas, com 68 anos e 33 dias. Este último poderá ser ultrapassado por Isabel II já no próximo dia 11 de março.

"Abdicar" é uma palavra proibida

Em dezembro, o jornal Sun noticiou que quando completar 95 anos, a 21 de abril de 2021, a rainha pretende que o filho Carlos assuma a regência. Não é a primeira vez que o rumor circula, mas Buckingham foi rápido a negar que a Isabel II esteja a planear reduzir os seus deveres, e "abdicar" continua a ser uma palavra proibida nos corredores do palácio. Um assessor real disse à Vanity Fair: "Não há sinal de entrega ou de retirada". Um porta-voz do príncipe de Gales também desmontou a especulação: "Não há planos para uma transição de responsabilidades aos 95 anos ou em qualquer outra idade".

Segundo a imprensa britânica, a monarca quer assinalar o seu 95º aniversário com grandes celebrações, o que levou alguns especialistas em realeza a acreditar que a data poderá ser um momento oportuno para anunciar a passagem para Carlos, de 71 anos, o herdeiro mais velho do mundo.