Depois de duas horas de conversa entre Isabel II e os príncipes Carlos, William e Harry, e, supostamente Meghan em contacto com eles por videoconferência a partir do Canadá, em Sandringham, na passada segunda-feira, Sua Majestade deu luz verde aos duques de Sussex a um "período de transição" para uma nova vida.

Numa declaração histórica, Isabel II disse: 'Harry e Meghan deixaram claro que não querem depender de fundos públicos nas suas novas vidas'. Ficou no ar a possível renuncia dos duques aos mais de 2,5 milhões de euros anuais que recebem do príncipe Carlos e parece autorizá-los a fazer acordos comerciais privados. Mas nada é claro, como aliás a própria rainha referiu: "Há assuntos complexos da família que temos de resolver e ainda há muito trabalho por fazer, mas pedi-lhes que tomem as decisões finais nos próximos dias". Harry e Meghan provocaram uma das maiores crises na família real. O príncipe Felipe de Edimburgo ficou furioso com o "desplante" do neto para com a avó.





Sussex numa embalagem de margarina

Segundo o jornal El Mundo, na reunião de Sandringham identificaram-se os possíveis cenários para o Megxit: o "duro", que implica o exílio do casal nos EUA, e o "brando", em que se dividirão entre o Reino Unido, mantendo a sua residência na casa de Frogmore, em Windsor, que foi remodelada pelo casal e que custou 2,5 milhões de euros ao erário público.

Mais do que o dinheiro que recebem anualmente para representar a coroa, os duques de Sussex estão obcecados em manter os títulos que dão o nome à sua marca para a poder rentabilizar. Harry e Meghan, rebatizados como H&M pela sua visão comercial, esperam tornar o seu site sussexroyal.com numa plataforma para promover dezenas de produtos. Outro dos projetos é o lançamento de uma fundação com o apoio económico de Oprah Winfrey, os Clinton e os Obama. O casal tenciona entrar no circuito de conferencistas milionários e ter a sua própria agenda, longe das obrigações reais. Estima-se que a sua riqueza conjunta ronde os 21 milhões de euros.

Harry não deve contar com o pai para o apoiar, já que fontes próximas do príncipe Carlos asseguram que ele não está preparado para pagar o novo estilo de vida do filho mais novo. O palácio de Buckingham irá estabelecer limites para Meghan e Harry serem financeiramente independentes. Por exemplo, "a rainha não quer ver o nome dos Sussex numa embalagem de margarina", disse uma fonte ao Daily Mail.