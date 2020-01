Os duques de Sussex parecem dispostos a levar em frente a sua decisão de se afastarem do cargo de membros seniores da família real britânica mesmo que a família não apoie essa decisão. Segundo um jornalista próximo de Harry e Meghan, o casal pondera dar uma entrevista sem qualquer tipo de restrição caso Isabel II não os apoie.

Esta segunda-feira, em Sandringham, Norfolk, o núcleo da família real – Isabel II, Carlos, William e Harry, com Meghan em videoconferência desde o Canadá – vai abordar o tema, numa reunião marcada de emergência pela monarca.

Segundo a imprensa, o objetivo era analisar os "passos seguintes" a ser tomados em relação aos duques e os planos que foram estudados em coordenação com os funcionários do governo britânico e o do Canadá, onde, ao que tudo indica, os duques querem estabelecer residência. Porém, o inesperado anúncio provocou mal-estar entre o resto dos membros da monarquia e levantou dúvidas sobre as futuras fontes de financiamento dos duques. Ou seja, não é garantido que a reunião termine com boas notícias para os duques.

É aqui que entra a possível entrevista. Segundo o jornalista da ÎTV Tom Bradby, próximo dos duques de Sussex, Meghan e Harry podem vir a dar uma entrevista sem tabus, onde falariam de todos os temas que quisessem. "Acho que não seria bonito", explicou Bradby. No The Sunday Times, o jornalista que fez um documentário com os duques durante a visita de casal a África levantou ainda mais o pano sobre os problemas do casal. Estes terão descoberto um comportamento "tóxico em alguns membros da família real, que se revelaram "ciumentos e, por vezes, hostis". Badly foi ainda mais longe dizendo que "não Não há dúvida de que Harry e Meghan sentem que foram expulsos".

As palavras de Bradby foram prontamente analisadas e vistas ainda mais à frente. "Há uma ameaça implícita", disse o editor do Daily Mirror, citado no BBC One Today: "Bradby está a sugerir que durante a entrevista o casal pode denunciar a existência de racismo e sexismo no coração do palácio real e tal denúncia pode realmente abanar a monarquia".