Isabel dos Santos volta às redes sociais

Seis meses depois de ter ficado viúva, a empresária angolana mostra-se agora mais magra, com novo visual e mensagens enigmáticas.

Seis meses depois de ter perdido o marido, Sindika Dokolo, que morreu a 29 de outubro num acidente de mergulho, no Dubai, aos 48 anos, Isabel dos Santos fez uma pausa na sua atividade nas redes sociais, só publicando apenas para assinalar datas especiais. Uma delas foi o 19.º aniversário do seu casamento com Sindika, a 16 de dezembro.