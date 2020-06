Humorista faz piada com a morte de Pedro Lima e é arrasado nas redes sociais

mais votado AnónimoHá 2 horas

A liberdade de expressão NÃO TEM LIMITES para a ESQUERDALHA....

O RAP é feito da mesma massa....e um tal João Quadros ( demente mantal ) que também fez o mesmo com a esposa do Pedro Passos Coelho...quando estava em fase terminal...

Este gentalha da ideologia pode fazer e dizer o que lhe apetece....pode ter o que poucos têm...mas a capa do COMUNISMO encobre as pessoas covardes que eles sao..

FORÇA VENTURA.............és o UNICO QUE ELES NÃO CONVIDAM .....Porque os arrasas e os metes no sitio