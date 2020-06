A empresária angolana Isabel dos Santos usou as redes sociais para homenagear o ator Pedro Lima, que foi encontrado morto no sábado de manhã na praia do Abano em Cascais. Na sua conta no Instagram, a filha do antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos publicou uma fotografia do ator com a farta de um colégio.





Segundo fonte da Autoridade Marítima, pessoas próximas do ator manifestaram, cerca das 08h20 de sábado, à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima, por causa de uma carta deixada por este, tendo esta força de segurança alertado a Polícia Marítima e o capitão do Porto de Cascais acionado os meios de busca. O corpo foi encontrado às 10h20 por elementos de uma lancha salva-vidas.



O ator Pedro Lima estava de momento a interpretar uma personagem na novela Amar Demais, a ser transmitida pela TVI. A estação televisiva lamentou a "partida inesperada e brutal" do ator, considerando que este é um "dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos". O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou as condolências à família de Pedro Lima, "o ator de quem todos gostávamos", que deixou "sempre uma imagem de ator disponível e de colega generoso".