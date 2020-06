"Perdi um amigo, um irmão. Não tenho rigorosamente puta de palavra alguma que faça sentido. Deixo as redes uns tempos na esperança de encontrar uma lógica que, sei à partida, não existe. Deixo o texto que escrevi dia 20 de Abril, quando o Pedro fez 49 anos", escreveu Luís Filipe Borges.



"Este rapaz faz 49 anos e, como vivemos tempos incertos e pessoas boas partem demasiado cedo, acho o momento ideal para dizer que o amo. Amigo, companheiro, pai, um daqueles raros seres humanos cuja luz, interesse e abraço mais e melhor carregam a energia de quem está perto dele. Esta foto, salvo erro, foi tirada num aniversário antigo, em pleno festão nos bastidores do Teatro de Almada onde o Pedro, como sempre, foi o aglutinador de amizades várias. Aliás, não poderem existir nesta altura os nossos convívios é das coisas que mais me custa na era do isolamento e quarentena. Conta muitos, meu irmão, o teu carácter, a tua dignidade, o teu talento e o teu calor fazem-nos falta", escreveu o amigo.









Há uma semana, Luís Filipe Borges tinha partilhado uma imagem de um almoço com Pedro Lima:











Se precisa de apoio urgente contacte o INEM (112) ou dirija-se ao Serviço de Urgência.

Outras linhas de apoio (não urgente) que pode contactar:

SOS Voz Amiga - 16h - 24h;

213 544 545

912 802 669

963 524 660.

www.sosvozamiga.org

