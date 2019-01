A guerra entre os dois vizinhos começou há cinco anos e tem como motivo a eventual construção de uma piscina.

Robbie Williams e Jimmy Page, o antigo guitarrista dos Led Zeppelin, são vizinhos em guerra há cinco anos. Os dois vivem numa zona nobre de Londres, e o conflito foi originado porque Williams quer construir uma piscina - algo que Page receia que afete as fundações da casa vitoriana do século XIX em que habita. Parece que agora, Williams põe a tocar Black Sabbath, Pink Floyd e Deep Purple em volume altíssimo, para provocar Page. Uma queixa anónima já foi apresentada ao comité urbanístico da autarquia em que ambos residem, detalha a ABC News.



A casa vitoriana do século XIX de Page foi classificada como um local de "excecional interesse". Em dezembro do ano passado, a autarquia aprovou a construção da piscina de Robbie Williams, desde que o antigo cantor dos Take That permitisse a uma entidade independente acompanhar os trabalhos, de maneira a garantir que nenhum tipo de dano ocorrerá à residência de Page. No entanto, o comité urbanístico da autarquia recebeu agora uma queixa de alguém que assina somente como "Johnny", que afirma que Robbie Williams tem andado a tocar músicas de bandas contemporâneas e rivais dos Led Zeppelin, como os Black Sabbath, Pink Floyd e Deep Purple muito alto, para chatear o guitarrista de 75 anos.

"Ele obviamente sabe que isso enerva o sr. Jimmy Page", escreve Johnny.



A carta descreve também um episódio em que Williams se vestiu como o frontman dos Led Zeppelin, Robert Plant, recorrendo a uma longa peruca e utilizando uma almofada debaixo da sua barriga.

"O Sr. Plant é lembrado por atuar com a sua camisa aberta no palco e obviamente não o pode fazer na sua condição atual", menciona na carta, onde classifica o sucedido como "humilhante". Um representante de Robbie Williams disse ao jornal London's Telegraph que as acusações eram "uma estupidez".