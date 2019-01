Da coleção faz parte uma Fendi Peekaboo Essentials, que custa cerca de 4.200 euros e foi usada durante a visita à Irlanda.

Meghan Markle converteu-se num ícone de moda analisado à lupa desde que chegou à família real britânica. A antiga actriz norte-americana é tida como uma it girl e as suas escolhas, não poucas vezes, acabam por esgotar nas marcas. Os acessórios são sempre das escolhas mais analisadas e, de acordo com as contas feitas pelo Daily Mail, no ano passado, a mulher de Harry usou malas de 38 designers diferentes num valor que ultrapassa os 44.400 euros.



Esta coleção conta com algumas peças que se destacam pelo seu valor. Uma delas é a mala usada durante a vista à Irlanda: uma Fendi Peekaboo Essentials que custa cerca de 4.200 euros. A protagonista de Suits também tem uma clutch da Givenchy de 1.665 euros e uma mala Victoria Beckham que custa 1.720 euros.

Recorde-se que Meghan tem, tal como todos os outros elementos da família real, direito a uma verba para despesas de representação. Além disso, antes do casamento, a atriz tinha um património avaliado em 6 milhões de euros, sendo que alguns dos acessórios já podiam fazer da sua coleção pessoal.