As contas no Instagram dos homens mais ricos do mundo

Alguns dos homens mais ricos do mundo, segundo a Forbes, não têm perfis no Instagram, casos de Warren Buffett ou Bernard Arnault, mas as suas empresas somam milhões de seguidores. O fundador e diretor executivo da Amazon ocupa o primeiro lugar no ranking dos multimilionários, com uma fortuna avaliada em mais de 130 mil milhões de euros., de 55 anos – que acaba de anunciar o seu divórcio ao fim de 25 anos de casamento - destronou Bill Gates, que liderou a tabela durante 18 anos. O seu perfil no Instagram tem quase 680 mil seguidores, apesar de não ser muito ativo, e não segue nenhuma conta naquela rede social. Publica fotos suas em adolescente ou ações de filantropia da Amazon.

Bill Gates

O co-fundador da Microsoft baixou para o segundo posto do ranking dos mais ricos do Planeta, com 72.567 milhões de euros, é o multimilionário mais seguido do Instagram. Bill Gates, de 63 anos, soma 2,6 milhões de "followers" numa conta em que mostra as suas ações de filantropia e de vez em quando surpreende com fotos pessoais. O ex-Presidente norte-americano Barack Obama, Malala, Richard Branson, Mark Zuckerberg e o tenista Roger Federer são algumas das celebridades seguidas por Gates.

Warren Buffett

É um dos maiores empresários norte-americanos e considerado um dos maiores investidores do mundo. Warren Buffett, de 88 anos, é presidente e CEO da Berkshire Hathaway e ocupa o terceiro lugar no pódio da Forbes, com uma fortuna que ultrapassa os 76 mil milhões de euros. Não tem Instagram, mas a Berkshire Hathaway HomeServices, empresa de compra e venda de casas, tem conta na rede social das fotografias e vídeos, desde 2013, e tem cerca de 10 mil seguidores.

Bernard Arnault

O empresário francês, de 69 anos, é o atual presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, em que se inclui a Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Bulgary e Moët & Chandon. É o homem mais rico da França e ocupa o 4.º lugar no ranking mundial das fortunas com um património calculado em mais de 63 mil milhões de euros. Não tem Instagram, mas a LVMH tem há vários anos, com 352 mil "followers".

Mark Zuckerberg

O fundador e CEO do Facebook encerra o top 5 da Forbes, sendo o quinto mais rico. A fortuna do nova-iorquino, de 34 anos, avaliada em 57 mil milhões de euros, faz dele o milionário mais jovem do planeta. A sua conta no Instagram tem quase 5 milhões de seguidores e as fotos que publica mostram o seu dia a dia, com a mulher Priscilla Chan, os filhos, Maxima e August, e os cães. Segue apenas 358 pessoas, entre elas estrelas como Rihanna, Shakira, Beyoncé, Ariana Grande e Gigi Hadid.