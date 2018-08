A namorada de Cristiano Ronaldo conseguiu somar 1,5 milhões de seguidores no Instagram, só no último mês. Actualmente, Georgina Rodriguez, de 24 anos, tem 6,8 milhões de seguidores – mais do triplo do que tinha há um ano – o que faz com que seja a espanhola mais seguida naquela rede social.

Mas o que terá levado a noiva do melhor jogador do Mundo a disparar em popularidade em tempo recorde? Segundo especialistas em imagem e redes sociais, a explicação é simples: Geo consolidou a sua relação com CR7, foi mãe da filha mais nova do jogador e mudou-se para Itália.

A sua ida para Turim aumentou as expectativas sobre si, sendo também uma forma de através dela se ter acesso fácil à vida particular de Cristiano. O seu perfil, dizem os especialistas, é o típico dos sonhos de qualquer adolescente: um conto de fadas de uma rapariga que passou de um bairro de Jaca, na província de Huesca, para as ruas de Milão, onde se concentram as lojas mais luxuosas.



Há uma semana publicou uma foto na Via Montenapoleone, integralmente vestida por Versace, que parecia dizer: "Agora pertencemos aqui". Geo já é uma influencer e a Wag favorita da Juventus.