Georgina gera polémica no Zoo de Madrid

Instagram Georgina

Com Cristiano Ronaldo em Lisboa ao serviço da Seleção Nacional, Georgina Rodríguez aproveitou o fim de semana para ir até ao Jardim Zoológico de Madrid com Cristianinho, Alana Martina e os gémeos, Eva e Mateo. Contudo, o programa não correu totalmente como planeado e a namorada de CR7 deu conta disso mesmo nas redes sociais.Gio publicou duas imagens do passeio no Instagram, colocando a sua localização como Turim, possivelmente para despistar desde logo a presença de 'paparazzis'. Porém, a imprensa espanhola descobriu onde esta estava e foi até ao local, o que a irritou bastante."Adoro estar de volta a Madrid e poder desfrutar de dias assim em família. Mas é uma pena que sejamos incomodados com a perseguição da imprensa e o pouco respeito por parte do Zoo de Madrid, que revelou informações nossas. Para não voltar mais. Discrição e zero profissionalismo para com os seus clientes", disse Georgina nas stories.