Os rumores sobre o pedido de casamento surgiram no passado sábado, dia 28, quando a modelo Georgina Rodriguez partilhou um vídeo com Cristiano Ronaldo nas redes sociais em que salta à vista um anel de diamantes na mão da espanhola de 23 anos.

Apesar de ainda não terem sido confirmados os planos do casamento, o Correio da Manhã avançou que o anel seria um Cartier 1895, um clássico de noivado. A marca francesa esclareceu que o modelo escolhido por Ronaldo, com um diamante principal e vários incrustados, pode superar os 700 mil euros, no caso de ter uma pedra de 4,99 quilates.

"Se tiver o máximo de quilates disponível para este modelo, pode custar 700 mil euros ou mais, dependendo de vários factores, como o brilho, etc. Este modelo pode ir dos 130 mil euros, no caso de um anel com um diamante de 2,14 quilates, até 700 mil euros ou mais, para a pedra de 4,99 quilates", esclareceu ao jornal uma funcionária da Cartier de Madrid.

A acrescentar aos rumores foi descoberto que Georgina começou a seguir nas redes sociais directores criativos de vestidos de noiva e uma das responsáveis pela Cartier, marca do anel que recebeu.