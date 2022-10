Polícia escosesa deteve homens que atacaram o príncipe André

Um dos detidos foi acusado de violação da paz mas foi libertado com o compromisso de comparecer em tribunal noutra data.

Um homem foi detido e acusado por alegadamente ter atacado o príncipe André durante a procissão do caixão da rainha Isabel II, sua mãe, em Edimburgo. O ataque aconteceu no dia 12 de setembro, por volta das 14h50, enquanto o carro funerário, seguia do palácio de Holyroodhouse, para a catedral de Santo Egídio, em Edimburgo.