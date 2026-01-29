Sábado – Pense por si

João Paulo Batalha
João Paulo Batalha
29 de janeiro de 2026 às 07:57

Boaventura Sousa Cotrim

Vistos de perto, os casos de assédio envolvendo Boaventura Sousa Santos e Cotrim Figueiredo têm tudo em comum.

Não surpreende a notícia, conhecida esta terça-feira, do arquivamento da queixa-crime de Boaventura Sousa Santos contra 13 mulheres que o haviam acusado de assédio. Além da prescrição do direito de queixa, o Ministério Público concluiu não haver indícios suficientes de difamação nos relatos das mulheres. Era óbvio: para haver difamação, as acusações tinham de ser falsas e, se é verdade que não sabemos por certeza provada que sejam verdadeiras, o mesmo benefício da dúvida que protege Boaventura no assédio torna impossível condenar as suas denunciantes por difamação. 

É verdade que o académico não tardou a anunciar que iria opor-se ao arquivamento, mesmo sem saber muito bem como, até atirando para o ar potenciais queixas ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Na verdade, o percurso de Boaventura Sousa Santos como queixoso parece ter sido mais performativo, para consumo público, do que para obter qualquer resultado concreto na justiça. Não só terá feito a queixa fora do prazo (algo que o seu advogado contesta), como desistiu das ações cíveis que tinha em curso, para manter apenas um processo-crime cujo arquivamento era previsível. Neste sentido, os tribunais terão sido usados como adereço, não como ferramenta. Se alguém quiser tudo menos ver a sua conduta julgada num tribunal, convém que os processos que anuncia acabem mesmo a morrer pelo caminho, ainda que acompanhados de uma falsa indignação pelo resultado. 

É difícil não olhar para este caso sem convocar as imensas semelhanças com as alegações, mais recentes, sobre o eurodeputado e candidato presidencial João Cotrim Figueiredo. Num caso e no outro, não tivemos uma denúncia formal. A ex-assessora da IL fez um desabafo num grupo fechado do Instagram, tornado público contra a sua vontade. No caso de Boaventura, três veteranas do Centro de Estudos Sociais escreveram um capítulo num livro sobre assédio na academia, em que nem sequer nomeavam o sociólogo ou a Universidade.  

Num caso e no outro, ao natural e legítimo desmentido por parte dos visados sucedeu-se uma barragem retaliatória imediata e brutal: anúncios de processos por difamação e tentativas de matar o mensageiro – Boaventura conseguiu retirar de circulação o livro com o artigo maldito; Cotrim atacou os jornalistas e invetivou-os a vasculharem a vida da ex-assessora. Nos dois casos, choveram teorias da conspiração sobre as alegadas motivações obscuras de quem quebrou o silêncio, mesmo que evitando acusações diretas ou formais. 

E se é de esperar que a queixa-crime anunciada por Cotrim Figueiredo tenha o desfecho agora conhecido da de Boaventura, não deixa também de ser notável que o ambiente social e institucional narrado no artigo que expôs Boaventura assente como uma luva a Cotrim. A semana passada, no Público, Susana Peralta assinalava a cultura de relações de poder, grandes egos, informalidades, precariedade e trabalho intenso que facilitam situações de assédio no ambiente político. Citava um estudo feito em 2018 para a União Interparlamentar que revela um padrão de abusos contra deputadas e assessoras – metade das funcionárias parlamentares interrogadas em 45 países europeus reportava já ter sido alvo de comentários de cariz sexual, como os imputados a Cotrim Figueiredo. Em 61,5% dos casos, esses comentários vinham de deputados – deputados homens, claro. 

No seu artigo de 2023, as académicas que desmascararam o Centro de Estudos Sociais expunham o mesmo tipo de ambiente. Sem nomear os agentes, classificaram-nos em três arquétipos: no topo da hierarquia, cheio de poder e carisma, estava o “Professor-estrela” Boaventura Sousa Santos. Havia depois o “Aprendiz”, braço direito do chefe, cujas pisadas seguia, na academia e no assédio. A estrutura completava-se com a “Sentinela”, mulher em posição de destaque na organização que, em vez de proteger as investigadoras, garantia a manutenção do status quo e zelava para quem ninguém afrontasse o chefe. 

Em tudo, a IL seguiu a cartilha de Boaventura. Cotrim faz o papel de “Professor” (ou, no caso, “Político)-estrela”, que inaugurou a representação parlamentar do seu partido e era o seu líder à época do alegado assédio. Teve como “Aprendiz” Bernardo Blanco, diretor da sua campanha, que tem responsabilidades objetivas no cerco montado à ex-assessora. A “Sentinela”, claro, é Mariana Leitão, chefe de gabinete do Grupo Parlamentar à época e hoje líder do partido, que se manteve em silêncio sobre o caso enquanto pôde e quando veio a público foi para desmentir a ex-assessora e acusá-la de fazer parte de uma qualquer obscura campanha contra o candidato e o partido. Sim, já vimos este filme. 

Claro que isto é maior do que a Iniciativa Liberal. É sistémico. Acossado, o Centro de Estudos Sociais lá nomeou uma comissão independente que produziu um relatório identificando uma cultura de abuso e de cumplicidade institucional. Seria fundamental que a Assembleia da República, dados os riscos identificados no estudo de 2018 e as alegações já vindas a público, fizesse o mesmo, dando um espaço seguro para que deputadas e ex-deputadas, funcionárias e ex-funcionárias, de todos os partidos, contassem o que sabem, se diagnosticasse o problema e se fizessem reformas para o resolver. Sem isso, na política, na academia, nas empresas ou na sociedade, continuará a vingar a impunidade de “Estrelas”, “Aprendizes” e “Sentinelas. 

Mais crónicas do autor
29 de janeiro de 2026 às 07:57

Boaventura Sousa Cotrim

Vistos de perto, os casos de assédio envolvendo Boaventura Sousa Santos e Cotrim Figueiredo têm tudo em comum.

22 de janeiro de 2026 às 07:37

Irmandade do ódio

A infiltração do extremismo nas polícias e no país não pode continuar a passar em silêncio.

15 de janeiro de 2026 às 07:00

As mulheres são descartáveis

No assédio, para qualquer denunciado, presunção de inocência. Para qualquer denunciante, certeza de culpa.

08 de janeiro de 2026 às 07:07

Porque voto Seguro

Por pouco que pareça, as nossas opções não são só manter tudo ou partir tudo.

01 de janeiro de 2026 às 10:33

Assim não pode ser

Por muito que se vitimize, o Chega não é o mártir da liberdade de expressão. É o seu carrasco.

Mostrar mais crónicas
Tópicos Assédio sexual Acusações de assédio Assédio Casa nova Boaventura de Sousa Santos Bernardo Blanco Susana Peralta Mariana Leitão Iniciativa Liberal União Interparlamentar Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Boaventura Sousa Cotrim