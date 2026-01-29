Boaventura Sousa Cotrim

Não surpreende a notícia, conhecida esta terça-feira, do arquivamento da queixa-crime de Boaventura Sousa Santos contra 13 mulheres que o haviam acusado de assédio. Além da prescrição do direito de queixa, o Ministério Público concluiu não haver indícios suficientes de difamação nos relatos das mulheres. Era óbvio: para haver difamação, as acusações tinham de ser falsas e, se é verdade que não sabemos por certeza provada que sejam verdadeiras, o mesmo benefício da dúvida que protege Boaventura no assédio torna impossível condenar as suas denunciantes por difamação.

É verdade que o académico não tardou a anunciar que iria opor-se ao arquivamento, mesmo sem saber muito bem como, até atirando para o ar potenciais queixas ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Na verdade, o percurso de Boaventura Sousa Santos como queixoso parece ter sido mais performativo, para consumo público, do que para obter qualquer resultado concreto na justiça. Não só terá feito a queixa fora do prazo (algo que o seu advogado contesta), como desistiu das ações cíveis que tinha em curso, para manter apenas um processo-crime cujo arquivamento era previsível. Neste sentido, os tribunais terão sido usados como adereço, não como ferramenta. Se alguém quiser tudo menos ver a sua conduta julgada num tribunal, convém que os processos que anuncia acabem mesmo a morrer pelo caminho, ainda que acompanhados de uma falsa indignação pelo resultado.

É difícil não olhar para este caso sem convocar as imensas semelhanças com as alegações, mais recentes, sobre o eurodeputado e candidato presidencial João Cotrim Figueiredo. Num caso e no outro, não tivemos uma denúncia formal. A ex-assessora da IL fez um desabafo num grupo fechado do Instagram, tornado público contra a sua vontade. No caso de Boaventura, três veteranas do Centro de Estudos Sociais escreveram um capítulo num livro sobre assédio na academia, em que nem sequer nomeavam o sociólogo ou a Universidade.

Num caso e no outro, ao natural e legítimo desmentido por parte dos visados sucedeu-se uma barragem retaliatória imediata e brutal: anúncios de processos por difamação e tentativas de matar o mensageiro – Boaventura conseguiu retirar de circulação o livro com o artigo maldito; Cotrim atacou os jornalistas e invetivou-os a vasculharem a vida da ex-assessora. Nos dois casos, choveram teorias da conspiração sobre as alegadas motivações obscuras de quem quebrou o silêncio, mesmo que evitando acusações diretas ou formais.

E se é de esperar que a queixa-crime anunciada por Cotrim Figueiredo tenha o desfecho agora conhecido da de Boaventura, não deixa também de ser notável que o ambiente social e institucional narrado no artigo que expôs Boaventura assente como uma luva a Cotrim. A semana passada, no Público, Susana Peralta assinalava a cultura de relações de poder, grandes egos, informalidades, precariedade e trabalho intenso que facilitam situações de assédio no ambiente político. Citava um estudo feito em 2018 para a União Interparlamentar que revela um padrão de abusos contra deputadas e assessoras – metade das funcionárias parlamentares interrogadas em 45 países europeus reportava já ter sido alvo de comentários de cariz sexual, como os imputados a Cotrim Figueiredo. Em 61,5% dos casos, esses comentários vinham de deputados – deputados homens, claro.

No seu artigo de 2023, as académicas que desmascararam o Centro de Estudos Sociais expunham o mesmo tipo de ambiente. Sem nomear os agentes, classificaram-nos em três arquétipos: no topo da hierarquia, cheio de poder e carisma, estava o “Professor-estrela” Boaventura Sousa Santos. Havia depois o “Aprendiz”, braço direito do chefe, cujas pisadas seguia, na academia e no assédio. A estrutura completava-se com a “Sentinela”, mulher em posição de destaque na organização que, em vez de proteger as investigadoras, garantia a manutenção do status quo e zelava para quem ninguém afrontasse o chefe.

Em tudo, a IL seguiu a cartilha de Boaventura. Cotrim faz o papel de “Professor” (ou, no caso, “Político)-estrela”, que inaugurou a representação parlamentar do seu partido e era o seu líder à época do alegado assédio. Teve como “Aprendiz” Bernardo Blanco, diretor da sua campanha, que tem responsabilidades objetivas no cerco montado à ex-assessora. A “Sentinela”, claro, é Mariana Leitão, chefe de gabinete do Grupo Parlamentar à época e hoje líder do partido, que se manteve em silêncio sobre o caso enquanto pôde e quando veio a público foi para desmentir a ex-assessora e acusá-la de fazer parte de uma qualquer obscura campanha contra o candidato e o partido. Sim, já vimos este filme.

Claro que isto é maior do que a Iniciativa Liberal. É sistémico. Acossado, o Centro de Estudos Sociais lá nomeou uma comissão independente que produziu um relatório identificando uma cultura de abuso e de cumplicidade institucional. Seria fundamental que a Assembleia da República, dados os riscos identificados no estudo de 2018 e as alegações já vindas a público, fizesse o mesmo, dando um espaço seguro para que deputadas e ex-deputadas, funcionárias e ex-funcionárias, de todos os partidos, contassem o que sabem, se diagnosticasse o problema e se fizessem reformas para o resolver. Sem isso, na política, na academia, nas empresas ou na sociedade, continuará a vingar a impunidade de “Estrelas”, “Aprendizes” e “Sentinelas.