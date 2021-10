Filha de Madonna é a nova estrela das passarelas

Com 25 anos acabados de fazer, no passado dia 14, Lourdes Leon, uma primogénita da rainha da pop, conseguiu afirmar-se em nome próprio e acaba de brilhar no desfile da Versace, na Semana de Moda de Milão. Em maio, abriu um perfil no Instagram, onde tem já cerca de 36 mil seguidores, foi pela primeira vez à gala MET, como convidada e não como acompanhante da mãe, desfilando com um look Moschino, e protagonizou a capa da revista Vogue, da edição de setembro. Lola, como os amigos lhe chamam, triunfa agora nas passarelas e é o foco dos estilistas e editores de moda.



Talentosa e com as axilas por depilar

Ela trabalha para marcas como Marc Jacobs, Burberry, Swarovski, Savage x Fenty ou Stella McCartney - outra que sabe bem o que é tentar fazer um caminho profissional, distanciando-se, no caso dela, do pai, o beatle Paul McCartney. Foi com Stella que há quatro anos, Lola se estreou como modelo e pôs em prática a sua formação académica em dança, ao ser coreógrafa de uma das últimas campanhas da designer britânica. "É uma loucura o talento que ela tem. Morro da inveja porque ela é incrível em tudo o que faz: é uma bailarina excelente, uma atriz estupenda, toca piano de uma forma linda… Tem muito mais talento que eu", admitiu Madonna, de 63 anos, numa entrevista à Vogue.



Durante toda a sua vida, Lola rejeitou o rótulo de "filha de", mas da mãe herdou o lado ativista, que revela nas suas redes sociais. Feminista assumida, fez duras críticas a Donald Trump, e em 2018 foi o alvo dos tabloides quando apareceu na Semana de Moda de Nova Iorque com axilas por depilar - um hábito partilhado com Madonna.