Jennifer Gates, a filha mais velha de Bill Gates que já foi vacinada contra a covid-19

A estudante de Medicina foi vacinada e brincou: "Infelizmente não implantou o génio do pai no meu cérebro."

A filha de Bill Gates, Jennifer Gates, brincou esta semana que a vacina contra a covid: "Infelizmente não implantou o génio do pai no meu cérebro", em referência a uma teoria da conspiração, revelando que tinha recebido a sua primeira dose.



Na quinta-feira, 11 de fevereiro, a jovem de 24 anos partilhou na rede social Instagram que tinha recebido a primeira dose da vacina, reconhecendo o seu privilégio, e agradeceu aqueles que trabalham na área da saúde que fizeram "este acontecimento na medicina moderna possível". Na mesma publicação, a estudante de medicina pediu aos seus quase 400 mil seguidores para se vacinarem assim que for possível.



Mas o que se sabe da filha mais velha de uma das pessoas mais ricas do mundo?