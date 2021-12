Quem é Margaret Qualley, a estrela de Maid?

Ainda há pouco tempo, Margaret Qualley era apenas a filha da atriz Andie MacDowell. Hoje, ela é mais conhecida pelo seu papel na série Maid, na Netflix. Desde 2016 que a mais nova dos três filhos de MacDowell e do ex-modelo e músico Paul Qualley, se tem destacado em filmes como The Nice Guys ou The Leftovers, além de ter protagonizado o icónico anúncio a um perfume da Kenzo. Em 2019, deu nas vistas em Once Upon a Time In Hollywood, de Quentin Tarantino, com Brad Pitt e Leonardo DiCaprio - em que interpretou uma hippie dos anos 60 e teve de deixar crescer os pêlos das axilas. Aos 27 anos, pode dizer-se que Margaret atingiu agora a maturidade com a minissérie que estreou a 1 de outubro na Netflix, em que faz de Alex, uma jovem mãe que deixa o namorado violento, levando a filha de 2 anos, Maddy, e que luta para sobreviver, pedindo apoios sociais e a fazer limpezas. Andie MacDowell, de 63 anos, faz de Paula, mãe de Alex, que é uma artista plástica com espírito livre.





Embora sendo filha de uma estrela de Hollywood, Sarah Margaret Qualley não se via a seguir os passos da mãe. Queria ser bailarina e começou a dançar com apenas 4 anos. Aos 14, foi para a Escola de Artes da Universidade da Carolina do Norte e, aos 16, mudou-se para Nova Iorque para estudar no American Ballet Theatre. Dois anos depois, um dia, no meio de uma aula de dança, pensou: "Estou a odiar esta aula. Estou a fazer isto pelos motivos errados". E desistiu. Margaret continuou em Nova Iorque, num pequeno apartamento que tinha apenas um colchão no chão e um candeeiro do Ikea. Só há relativamente pouco tempo é que ela decidiu dar algum conforto à sua casa, como disse numa entrevista: "Ao fim de 10 anos, finalmente comprei alguns móveis". Afinal, tinha acabado de participar num filme de Quentin Tarantino!Ao deixar a dança, interessou-se pela moda – o que fazia sentido, já que tanto o pai como a mãe tiveram sucesso como modelos nos anos 80. Andie fez editoriais para a Vogue e campanhas publicitárias para a Yves Saint Laurent, Armani e L’Oreal. Paul Qualley, de ascendência norueguesa, também brilhou nas passarelas. Conheceu Andie numa campanha da Gap, em 1985, e casaram-se em 1996. Foram viver para um rancho, no estado de Montana, e tiveram três filhos – Justin, hoje com 35 anos, que é gestor imobiliário, e Rainey, de 31, que é modelo, atriz e cantora, e Margaret. Paul rapidamente desistiu da moda e dedicou-se à pecuária. Por ter crescido em contacto com a Natureza e os animais, a atriz diz que as questões ambientais sempre foram importantes para ela e que por isso nunca foi uma criança muito "popular" – em vez de brincar, ela preferia vasculhar o lixo do refeitório da escola e separar o que era reciclável. "Tenho consciência dos problemas climáticos e preocupam-me".