A carregar o vídeo ...

O rapper Kanye West divulgou o seu primeiro vídeo de campanha presidencial. West quer ser eleito presidente dos EUA a 3 de novembro. Dedicou o seu vídeo à religião e às famílias.Em julho, West manifestou a intenção de concorrer à presidência nas redes sociais. O músico de 43 anos surge no boletim de voto em alguns estados, mas não tem hipóteses matemáticas de vencer a eleição.No vídeo, West pede aos seus apoiantes que votem nele. "Ao virarmo-nos para a fé, vamos ser o tipo de nação, o tipo de povo, que Deus quer que sejamos", diz o também estilista no anúncio, em que surgem imagens de famílias e de paisagens.O anúncio é o primeiro grande passo de West na corrida à presidência. Kanye West era dos maiores apoiantes de Trump, entre as celebridades.Segundo a Reuters, West não fez muito campanha pelo seu Partido Parabéns (Birthday Party), e entretanto têm surgido questões acerca da sua saúde mental. Em 2018, West disse que sofria de doença bipolar.Alguns analistas políticos consideram que West pode afastar alguns eleitores afroamericanos de Joe Biden.Até agora, o músico que venceu 21 Grammy gastou 5.8 milhões de dólares na sua campanha eleitoral. A maioria do dinheiro vem de um empréstimo feito a si mesmo, no valor de 6.7 milhões de dólares. site do músico dedicado à campanha vende vários artigos promocionais. Kanye West defende a reforma do sistema policial e legal, a redução da dívida dos estudantes e uma reestruturação do sistema educativo.