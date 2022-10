Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, morre aos 78 anos

REUTERS/Calle Toernstroem

Dietrich Mateschitz, o bilionário fundador e proprietário da empresa de bebidas energéticas Red Bull, morreu este sábado aos 78 anos. A notícia foi confirmada pelo líder do campeonato Red Bull Fórmula 1 à Reuters.



O empresário austríaco nasceu na Estíria, formou-se na Wirtschaftsuniversität Wien (Universidade de Gestão e Economia de Viena), começou a trabalhar na área do marketing nos anos 70 e, mais tarde, conseguiu construir um império à volta da marca de bebidas.



Terá sido numa viagem de negócios à Ásia que descobriu o mercado das bebidas energéticas, algo que ainda era desconhecido na Europa e nos Estados Unidos. Em 1987, depois de modificar a bebida tailandesa, introduziu a marca Red Bull no mercado.



O sucesso não foi imediato mas tornou-se garantido. Anos mais tarde conquistou o mercado norte-americano e depois "ganhou asas" para apostar no mundo do desporto. Nos últimos anos a marca austríaca esteve associada às mais variadas modalidades radicais, desde o surf, passando pelo BTT, o cliff diving e a Fórmula 1.



Dietrich Mateschitz chegou a ser considerado o homem mais rico do seu país e, com uma fortuna avaliada em 25 mil milhões de euros, subiu ao 51º lugar na lista da Forbes de pessoas mais ricas do mundo.



Apesar do fenómeno, o bilionário raramente deu entrevistas, era considerado um homem reservado e, nos últimos anos, estava a viver em Salzburgo com a sua companheira.



Sobre o futuro da marca, que ainda é incerto, poderá passar pelas mãos do seu único filho que atualmente é já diretor administrativo de uma das suas empresas.