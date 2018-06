Sem conseguir deixar o vício do álcool, o marido da princesa Carolina do Mónaco voltou ao hospital. Esta é a crise mais grave de todas, diz a imprensa alemã.

Já se perdeu a conta das vezes que Ernst de Hanôver ficou entre a vida e a morte devido aos seus excessos com o álcool. Segundo a imprensa alemã, o ainda marido da princesa Carolina do Mónaco está novamente internado numa clínica austríaca, agora com uma pancreatite aguda e uma hemorragia interna. A crise iniciou-se após uma festa que deu na sua propriedade em Grünau, na Áustria. Dois meses antes, o príncipe alemão, de 64 anos, já tinha sido hospitalizado em Lima, no Peru, no dia do casamento do filho mais novo, Christian, com a ex-modelo peruana Alessandra de Osma. Na festa, Ernst voltou a não resistir à bebida e protagonizou mais uma das cenas habituais. Sentiu-se mal e teve de ser levado de urgência para o hospital mais próximo, onde permaneceu dois dias.



Namorada portuguesa

A presença do polémico príncipe no casamento do filho pôs fim a uma larga temporada de silêncio em seu redor. Depois de aparecer aos beijos com jovens de reputação duvidosa, surgiu com uma nova namorada, que não passou despercebida à imprensa. Trata-se da portuguesa Maria Madalena Bensaúde, que vive em Munique, cidade onde terá conhecido o príncipe. Nascida em Lisboa, há 52 anos, casou-se aos 27 com o conde Tassilo Graf von und zu Sandizell, proprietário de um imponente castelo em Schrobenhausen, na Baviera. Madalena e Graf von und zu Sandizell tiveram dois filhos, um rapaz e uma rapariga e, após a separação, a aristocrata, que já tinha conquistado uma posição na alta sociedade alemã, passou a viver entre a América do Sul, Portugal, Munique e Berlim. Pouco depois de ter iniciado uma relação com Ernst de Hanôver, assegura a revista alemã Bunte, ele quis que a portuguesa o acompanhasse ao encontro familiar no Peru.



Ao fim de muitos anos de tentativas para se libertar do álcool, tendo experimentado até a meditação e a medicina aiurvédica, além de desintoxicações, nada resultou, e o príncipe alemão sofreu nova recaída. E especialmente grave, pois está a ser submetido a tratamento psiquiátrico por ter alucinações, revela a Bunte. Por essa razão, a família coloca a hipótese de o inabilitar. Enquanto não recuperar a consciência, a lei austríaca atribui à mulher, a princesa Carolina, o direito a tomar todas as decisões sobre a sua situação clínica. Apesar de estarem separados desde 2009, Carolina pode vir a ser a tutora do pai da sua filha mais nova, Alexandra.



Ernst, que tem tratamento de Sua Alteza Real, sempre fez o que lhe apeteceu e é conhecido pelo seu comportamento grosseiro e violento, e por perder facilmente a cabeça com os paparazzi, que o perseguem em busca de uma boa foto – o que no seu caso significa a pior foto possível. Os conflitos com fotógrafos, que lhe deram a alcunha de "príncipe das sovas", já lhe custaram milhares de euros em indemnizações. Em 2000, durante a Expo de Hanôver, deu um pontapé numa repórter que o fotografara a urinar contra a parede do pavilhão da Turquia. Foi condenado a pagar-lhe 250 mil euros. Em 2013, em Ibiza, quase agrediu dois turistas que o seguiam por acaso, confundindo-os com paparazzi. Ia então num carro, conduzido por um motorista, com as pernas de fora da janela. E foram várias as ocasiões em que telefonou para o director do tablóide alemão Bild, a insultá-lo.



As crises e a gestão

Ernst casou-se com Carolina do Mónaco em 1999. Mudaram-se para Le Mée-sur-Seine, em França, onde compraram uma casa senhorial do século XVIII ao estilista Karl Lagerfeld, um dos melhores amigos da princesa. Ao fim de 10 anos de muitos escândalos e bebedeiras – que lhe provocavam ressacas monumentais e o impossibilitavam de a acompanhar aos eventos oficiais –, Carolina deixou-o. Mas nunca se divorciaram porque a irmã de Alberto do Mónaco teria direito a metade da fortuna do marido. Ernst sofreu sérios problemas de saúde por beber sem limites. Em Abril de 2005, dois dias antes da morte do príncipe Rainier, seu sogro, entrou em coma e, em 2011, voltou a ser internado, dessa vez em Ibiza, com outra crise grave. Mas dias depois já era visto, e fotografado, com um copo de vodka na mão. Em Abril do ano passado, teve de ser operado de urgência por problemas cardiovasculares.



O chefe da Casa de Hanôver – aparentado com as principais casas reais europeias, como a britânica, a grega ou a espanhola (a Rainha Sofia de Espanha é sua prima direita porque a sua mãe, a Rainha Frederica da Grécia, era irmã do pai de Ernst) – passa o ano a viajar entre a Alemanha, a Áustria, o Quénia e as Baleares. Permanece largos meses em Ibiza, onde vive como um autêntico hippie, sem restrições financeiras. Os seus três filhos – Ernst, de 34 anos, e Christian, de 32, do seu primeiro casamento com a suíça Chantal Hochuli, e Alexandra, de 18, filha de Carolina – fizeram um acordo segundo o qual a administração do património familiar foi entregue ao irmão mais velho. Ele gere propriedades como o palácio de Aurlech/Grünau, na Áustria, a mansão de Calenberg, a morada oficial do pai, na Alemanha, e o castelo de Marienburg, perto de Hanôver, no Norte da Alemanha. Ernst ficou apenas com a gestão da sua fortuna pessoal, avaliada em 100 milhões de euros.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 735, de 30 de Maio de 2018.