Os estúdios da Lionsgate cancelaram um evento de promoção do novo filme do ator após este ter dito que andou "à espera que um ‘filho da mãe preto’ se aproximasse para que o pudesse matar".

Os estúdios da Lionsgate cancelaram um evento de promoção do novo filme de Liam Neeson após a polémica relativa às declarações consideradas racistas do ator. Fonte dos estúdios, responsáveis pela gravação de Vingança Perfeita, disse ao Guardian que o evento, com tapete vermelho, seria "inapropriado" face aos acontecimentos.

A polémica centra-se nas declarações do ator ao Independent, a quem contou que uma amiga tinha sido violada. "Andei pelas ruas com uma moca, à espera que um ‘filho da mãe preto’ se aproximasse para que o pudesse matar", disse Liam Neeson.

Ao Good Morning America, programa televisivo da ABC, o ator garantiu que apenas "tentou fazer honra [à amiga] de uma forma medieval e terrível". Pediu depois desculpa pelas suas declarações.

"Não sou racista ", afirmou o artista de 66 anos

. "Nasci no norte da Irlanda. Com os problemas. Nos anos 60, 70 e 80. Havia uma guerra a acontecer nessa zona. Eu conhecia pessoas envolvidas no conflito. A intolerância. Um católico era morto, no dia a seguir era um protestante. Eu cresci cercado, mas nunca fiz parte", garantiu.



Neeson explicou à apresentadora Robin Roberts que visitou um padre para tentar racionalizar o que tinha acontecido à sua amiga. "Vocês todos fingem que são politicamente corretos. Neste país, tal como no meu, às vezes arranha-se a superfície e descobre-se racismo e intolerância", disse.

Após as declarações do ator, vários utilizadores no Twitter acusaram Neeson de ser racista.