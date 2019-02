Atriz foi vista a usar um anel de noivado à saida de um restaurante francês em Nova Iorque. Jennifer namora com o diretor de uma galeria de arte Cooke Maroney.

A atriz norte-americana Jennifer Lawrence está noiva de Cooke Maroney, diretor da galeria de arte Gladstone 64. A notícia de um possível enlace do casal surgiu depois de a jovem ter sido visto, na companhia do namorado, com um anel de noivado à saída de um restaurante francês em Nova Iorque.



"Jantaram num canto do restaurante e [Jennifer] estava a usar um vestido preto lindo. Pareciam estar a comemorar alguma coisa e foi impossível não reparar no anel", contou uma fonte anónima ao Page Six.





Segundo a mesma revista, Lawrence (28 anos) e Maroney (34) conheceram-se através de uma amiga comum. A relação do casal terá começado em junho do ano passado. Oito meses depois, resolveram dar o passo em frente, mas não existe nenhuma previsão para a data do casamento.