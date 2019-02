Apresentadora de 37 anos da RTP foi mãe de um rapaz esta quarta-feira, no Hospital da Luz, em Lisboa.

Sílvia Alberto, de 37 anos, vive momentos de grande felicidade com a chegada do primeiro filho.



O bebé da apresentadora, de acordo com o Correio da Manhã, nasceu esta quarta-feira, no Hospital da Luz, em Lisboa, de perfeita saúde. "Nasceu com 3,820 kg e correu tudo bem", disse uma fonte.



Recorde-se que a gravidez de Sílvia tinha gerado surpresa, uma vez que não se sabia que a apresentadora mantinha qualquer relação amorosa. Agora, sabe-se que o bebé é fruto do romance com Iñigo Pérez, com quem mantém um namoro discreto.