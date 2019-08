Jeffrey Epstein desejava inseminar 20 mulheres do seu rancho no Novo México, EUA, de uma vez e disse a uma pessoa que queria preservar a sua cabeça e o seu pénis através da criogenia.

O gestor de fundos, que foi acusado no mês passado de tráfico de dezenas de menores, discutiu a ideia no início dos anos 2000 em jantares e encontros onde estiveram presentes cientistas e as fontes que revelaram as suas intenções ao jornal The New York Times.

O plano terá sido partilhado por Epstein com várias pessoas e demonstra o seu interesse no "transhumanismo", que versa sobre melhorar os seres humanos através de inteligência artificial e de métodos genéticos.









O escritor Jaron Lanier contou ao jornal que Epstein lhe disse que queria inseminar 20 mulheres de uma vez no seu rancho, baseando-se no Repository for Germinal Choice. Este banco de esperma foi fundado nos Estados Unidos e apelidado de "banco de esperma dos prémios Nobel", pois o seu propósito era criar bebés com o esperma de vencedores destes galardões.

Contudo, as teorias de Robert Klark Graham, que fundou o banco, eram muito semelhantes às da eugenia em que se inspiraram os nazis. Todos os dadores tinham que ser heterossexuais, casados e brancos, entre outros critérios, explica o site Smithsonian. O banco de esperma seria fechado em 1998, com a morte do fundador.

Epstein chegou a discutir a ideia de humanos geneticamente melhorados num almoço em Cambridge, relatou um professor de Harvard, Alan M. Dershowitz. O gestor de fundos também discutiu o seu interesse na criogenia – que consiste no congelamento de um corpo de uma pessoa morta de forma a conservá-lo até que, no futuro, sejam descobertas técnicas para a ressuscitar. Demonstrou interesse em congelar a sua cabeça e o seu pénis.

Jeffrey Epstein encontra-se detido na prisão metropolitana de Nova Iorque. No fim de julho, foi encontrado com ferimentos dentro da sua cela, com marcas no pescoço.