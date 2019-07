Paul McCartney confessa que se esquece das músicas

Depois de ter composto mais de mil canções ao longo da sua carreira, Paul McCartney tem contar com a ajuda da sua equipa para lhe refrescar a memória para alguns temas, alguns com cerca de 55 anos, contou o músico britânico, de 77 anos, ao The Mirror.

Nos últimos dias, Paul McCartney convidou o seu companheiro dos Beatles, Ringo Starr, para subir ao palco ao concluir a sua turné mundial Freshen Up, perante 58 mil pessoas, no Dodger Stadium, em Los Angeles, EUA. O artista também homenageou outros Beatles, como George Harrisson, cantando Something, assim como John Lennon, interpretando Here Today. George morreu de cancro em 2001 e John foi assassinado em 1980.