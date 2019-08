A maldição dos Kennedy é o nome dado à onda de mortes e acidentes que afectam a família de Joseph P. Kennedy Sr. O patriarca da família teve 9 filhos e quatro deles morreram de forma trágica e prematura. Alguns netos também tiveram o mesmo destino, e ao longo dos anos sofreram acidentes.

Saoirse Kennedy Hill, neta do antigo procurador norte-americano Robert F. Kennedy, foi a última vitima mortal na família Kennedy. A jovem morreu esta quinta-feira aos 22 anos, na casa da avó em Massachusetts, nos Estados Unidos, com suspeitas de overdose.

Para muitos, tudo começou com o assassinato de John F. Kennedy, em 1963. Kennedy foi mortalmente ferido por disparos enquanto circulava com a primeira-dama Jacqueline Kennedy Onassis numa parada presidencial na Praça de Dealey, no Texas. Os tiros foram disparados de um armazém próximo do local e horas depois a polícia prendeu o dono das instalações, Lee Harvey Oswald. Dois dias depois da detenção, Oswald foi morto por Jack Ruby, dono de um bar em Dallas. Ruby foi preso e condenado mas morreu na prisão anos depois.

Contudo, em 1941 é que ocorreu a primeira tragédia. A filha mais velha de Joseph P. Kennedy Sr, Rosemary Kennedy, sofria de dificuldades intelectuais decorrendo de problemas durante o parto da mãe. Nesse ano, quando Rosemary tinha 23 anos, foi submetida a uma lobotomia. O procedimento correu mal e a jovem deixou de andar e falar, tendo sido colocada afastada dos irmãos, em instituições. Morreu em 2005, num hospital. Tinha 86 anos.

A tragédia que mais afetou esta família foi acidentes aéreos: em 1944, Joseph P. Kennedy Jr. morreu enquanto pilotava um avião de guerra, que explodiu na Segunda Guerra Mundial. Quatro anos depois, a sua irmã Kathleen morreu quando um avião se despenhou a caminho de França. Em 1964, Edward "Ted" Kennedy sobreviveu com graves lesões a um acidente de avião que matou duas pessoas. Mais recentemente, em 1999, John F. Kennedy Jr e outras duas pessoas morreram num acidente do avião que ele pilotava.

Robert F. Kennedy também teve um fim trágico, cinco anos depois do seu irmão John F. Kennedy. O antigo senador norte-americano foi atingido por três tiros em 1968, durante a sua campanha para as eleições presidenciais. Robert tinha saído vitorioso das eleições primárias do Partido Democrata e era um dos fortes candidatos à presidência dos Estados Unidos. Anos depois, um dos seus filhos mais novos, David A. Kennedy, morreu de overdose, devido à depressão depois da morte do pai. Em 1997, outro filho, Michael Kennedy, morreu num acidente de esqui, no Colorado. Este já tinha estado envolvido num acidente de condução que deixou o passageiro paralisado.

Mas os incidentes que afetaram a família Kennedy não ficaram por aqui: em 1969, Edward Kennedy foi considerado culpado no chamado acidente de carro de Chappaquiddick, que matou uma pessoa. Em 1963, o bebé recém-nascido de John F. Kennedy morreu apenas com dois dias. E mais recentemente, em 2012, Mary Kennedy, a filha mais velha, de Ted Kennedy cometeu suicídio.