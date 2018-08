O realizador Danny Boyle desistiu de realizar o próximo filme de James Bond devido a "divergências artísticas" com os produtores e o actor principal Daniel Craig. Esta alteração foi anunciada na conta oficial de Twitter deste franchise.

Na publicação lê-se: "[os produtores] Michael G. Wilson, Brabara Broccoli e [o actor] Daniel Craig anunciaram hoje que, devido a divergências artísticas, Danny Boyle decidiu não realizar o Bond 25". Apesar disto, Danny Boyle, vencedor do Óscar de melhor realizador em 2009 pelo trabalho em Quem Quer Ser Milionário?, disse ser um fã de longa data do agente 007.





Michael G. Wilson, Barbara Broccoli and Daniel Craig today announced that due to creative differences Danny Boyle has decided to no longer direct Bond 25. pic.twitter.com/0Thl116eAd — James Bond (@007) 21 de agosto de 2018





As filmagens deste filme, que será o 25º da saga, estão programadas começar em Dezembro e a estreia está marcada para Outubro de 2019. Ainda não se sabe se esta saída irá alterar as datas de início de gravações e do lançamento do filme nos cinemas.