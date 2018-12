O actor Kevin Spacey vai ser formalmente acusado dos crimes de agressão sexual e ofensas corporais e, subsequentemente, irá comparecer a tribunal no dia 7 de Janeiro do próximo ano para responder às referidas acusações, pela mão dos procuradores locais de Cape Cod and the Islands, no estado do Massachusetts, nos EUA. A informação foi confirmada pelo também procurador Michael O’Keede na segunda-feira.

O’Keede anunciou que o artista norte-americano será formalmente acusado no Tribunal de Nantucket no âmbito da alegada agressão sexual e lesão corporal a um jovem de 18 anos, filho da jornalista Heather Unruh, do canal de televisão WCVB-TV.

O alegado caso sexual foi relevado pela própria jornalista numa conferência de imprensa em Novembro de 2017. Segundo Unruh, o ocorrido deu-se um cerca de um ano e meio antes, quando o seu filho cruzou-se com o actor de 59 anos no bar The Clube Car, em Nantucket, e ficou "encantado" por conhecê-lo. Nessa noite, o jovem terá dito ao norte-americano que já tinha 21 anos (nos EUA a idade legal para consumir bebidas alcoólicas é 21 e não 18 anos, como em Portugal), levando Spacey a oferecer-lhe várias bebidas, que o puseram num estado ébrio. A jornalista conta que o actor aproveitou-se do facto de o jovem estar bêbado para assediá-lo sexualmente, tendo-lhe enfiado a mão nas calças e apalpando-lhe os genitais.

Depois disto, Kevin Spacey convidou alegadamente o rapaz para ir a uma festa noutro local. Este fingiu aceitar e aproveitou a oportunidade para fugir para casa.





