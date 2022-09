Diana, a princesa do povo que mudou a monarquia

A filha do conde Spencer casou-se com o herdeiro do trono de Inglaterra, que estava apaixonado por Camilla Parker-Bowles. Diana morreu e Carlos ficou com a amante para sempre.

Em setembro de 1980, Carlos convidou Diana Spencer, uma suposta noiva, para visitar Isabel II, que se encontrava na Escócia. As duas já se conheciam, porque a jovem de 19 anos era filha do 8º conde Spencer. A monarca simpatizou com Diana, que desde miúda convivia "na casa grande", com os príncipes André e Eduardo, amigos com quem ela e os seus irmãos (Sarah, Jane e Charles) costumavam ver filmes.