Netflix à procura de uma sósia de Kate Middleton

A 6.ª temporada da série The Crown irá retratar a família real no início dos anos 2000. A duquesa de Cambridge já entra como namorada do príncipe William.

A Netflix está à procura de uma jovem atriz que se pareça o máximo possível com Kate Middleton. A escolhida interpretará a duquesa de Cambridge, de 40 anos, quando era namorada do príncipe William, na 6.ª temporada da série The Crown. O anúncio da busca por uma candidata ideal foi publicado no Twitter por Kate Bone, diretora de elenco. Que incluía, como é habitual, fotografias da personagem a ser interpretada: uma Kate Middleton, no início dos anos 2000, aos 18 anos.