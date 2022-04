Polícia estava pronta para deter Will Smith após estalo nos Óscares

O produtor da 94.ª cerimónia dos Óscares, Will Packer, revelou em entrevista à ABC que agentes da polícia de Los Angeles estavam presentes na cerimónia e que estavam preparados para deter o ator Will Smith depois deste ter esbofeteado o apresentador Chris Rock em palco. No entanto, como o comediante decidiu não apresentar queixa contra o vencedor do Óscar de Melhor Ator, as autoridades decidiram não avançar com a queixa.