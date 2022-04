Alain Delon quer suicídio assistido. 'Espero que os futuros atores possam encontrar em mim um exemplo'

O galã do cinema anunciou que irá recorrer ao suicídio assistido. O envelhecimento é visível, após o AVC em 2019, e no ano passado perdeu a mulher pelo cancro. O catedrático em Geriatria, João Gorjão Clara, explica a diferença em relação à eutanásia.

Aos 86 anos, Alain Delon, o galã do cinema europeu, despede-se dos fãs: "Gostaria de agradecer a todos os que me acompanharam, nestes anos, e me deram um grande apoio. Espero que os futuros atores possam encontrar em mim um exemplo, não só no trabalho, mas na vida quotidiana. Obrigado."