Biografia de Kate conta como a princesa britânica revelou o cancro aos filhos

Christopher Anderson detalha também um momento particularmente embaraçoso entre Catherine e os atuais reis de Inglaterra, assim como o momento em que a princesa se decidiu afastar de Harry.

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Uma nova biografia não oficial de Kate Middleton lançada na terça-feira refere que o rei Carlos e Camila pediram que a princesa mudasse de nome antes do casamento com William e revela pormenores da forma como o casal contou aos filhos sobre o cancro da princesa.



Kate e William com os filhos Kensington Palace

Kate!: The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen – Kate!: a coragem, elegância e poder de uma mulher que vai ser rainha, em tradução livre - é assinado por Christopher Anderson, jornalista norte-americano e biógrafo real, que traça um retrato positivo da princesa baseado em “fontes próximas” da casa real, não deixando de abordar temas polémicos, como o relacionamento com Harry.

O diagnóstico de cancro da princesa de Gales marcou a família nos últimos anos e alguns dos detalhes de como o momento foi vivido são agora partilhados. Kate Middleton revelou oficialmente o diagnóstico a 22 de março de 2024, dois meses depois de ter sido submetida a uma cirurgia no abdómen. De acordo com Christopher Anderson a princesa estava a sentir uma “dor aguda” há semanas quando foi admitida no hospital a para “cirurgia programada” que foi anunciada na altura. Quanto ao tipo de cancro, que nunca chegou a ser anunciado, o autor atira algumas hipóteses: bexiga, ovário, útero e colón.

O casal contou a situação aos filhos no início da pausa da Páscoa de 2024, o autor refere que Kate e William optaram por esperar que George, Charlotte e Louis estivessem em casa por um período mais longe e o mais longe possível da imprensa. “Sentaram as crianças na longa mesa da cozinha para o lanche tradicional após a escola”, mas em vez de peças de fruta tinham à sua espera brownies de chocolate da Gail’s Bakery, em Londres: “Enquanto as crianças começavam a devorar os brownies, a mamã gentilmente falou sobre como se sentia melhor desde que voltou do hospital em janeiro, e como estava ansiosa para se divertir com eles nas próximas duas semanas. Kate também o motivo para, às vezes, precisar de descansar – que quando estava no hospital os médicos encontraram algumas pequenas células de cancro e, para ter a certeza que não voltariam, a mãe precisava de tomar um medicamento especial. É o medicamento, disse ainda, que às vezes a deixa cansada”.

Entre as principais revelações do livro é referido que Carlos e Camila terão pedido que Catherine, mudasse de nome antes do casamento uma ver que “tinham monogramas reais que consistiam em C’s entrelaçados sob uma coroa” e terão ficado preocupados com a possibilidade de um terceiro monograma com a letra C fosse “um exagero”. Assim sendo é referido que foi pedido à princesa que alterasse o seu nome de Catherine para Katherine, uma vez que já era conhecida por Kate. O pedido deixou a futura rainha de Inglaterra “ofendida” e até o príncipe “irritado”, terá sido mesmo William a responder em nome da sua noiva e a dizer ao pai que tal pedido era um “insulto... não apenas para Kate mas para toda a família”.

A biografia também conta a forma como a princesa se sentiu particularmente revoltada com as declarações de Harry à BBC em maio de 2025, quando disse que queria uma reconciliação com a família. A entrevista teria sido o ponto de viragem para Catherine, que até então tentava reaproximar os dois irmãos. “O estrago estava feito: as sementes da dúvida sobre as hipóteses da recuperação total do Rei foram lançadas”, ou pelo menos foi assim que a princesa interpretou o momento em que o duque de Sussex escolheu afirmar: “Não sei quanto tempo o meu pai ainda tem”. “Era hora de fechar a porta de vez, e pela primeira vez Kate, que havia se esforçado mais do que ninguém para reparar a rutura entre os irmãos, entregou de bom grado um martelo ao marido”, refere Andersen.