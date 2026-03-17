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17 de março de 2026 às 18:17

Princesa de Gales celebra o Dia de São Patrício com a Guarda Irlandesa

A princesa de Gales, Kate Middleton, visitou a Guarda Irlandesa no Quartel de Mons, em Hampshire, Inglaterra, para assistir ao desfile do Dia de São Patrício.

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