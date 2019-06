O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, afirmou que Madonna tentou cunhas ao mais alto nível para colocar um cavalo dentro do palácio da Quinta Nova da Assunção, na vila de Belas. Em entrevista ao jornal Sol, o autarca revela que chegou a ser feito um estudo do impacto do animal no monumento do século XIX e que a artista norte-americana "levou a mal e irritou-se" quando o pedido foi recusado.

"A Madonna quis ir à Quinta Nova da Assunção, que tem um palácio que está a ser recuperado com um custo de 200 mil euros", começa por diz Basílio Horta ao Sol. O autarca refere que a cantora quis filmar na quinta e foram-lhe dadas "as facilidades todas", indicando que os responsáveis do município ficaram "muito contentes" por receber Madonna.