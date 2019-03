Ao ser pai, príncipe Harry vai fazer História

A poucas semanas de ser pai pela primeira vez, o filho mais novo do príncipe Carlos prepara-se para desfrutar de duas semanas de licença de paternidade, segundo o jornal britânico The Daily Express. "O príncipe não precisa de gozar a licença porque não trabalha como a maior parte das pessoas, mas acredita que é o que um pai moderno deve fazer", disse um amigo de Harry, ao jornal britânico. Ao confirmar-se a notícia, o duque de Sussex torna-se no primeiro membro da realeza a gozar o seu direito de pai, uma decisão que não podia estar mais em sintonia com as ideias feministas da sua mulher, Meghan Markle.



Algumas associações de pais terão aplaudido esta ideia do príncipe e aproveitaram para reclamar mais direitos. O bebé dos duques de Sussex está previsto nascer nos últimos dias de abril, mas poderá ser mais cedo - segundo especialistas em obstetrícia nas mulheres entre os 35 e os 39 anos é frequente o parto antecipar-se algumas semanas, o que pode ser o caso de Meghan, de 37 anos.