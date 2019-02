Uma casa em Manhattan ou nos Hamptons não está completa se não tiver uma das célebres obras de coelhos, pássaros, borboletas e olhos de macaco de Hunt Slonem. O pintor e escultor norte-americano é o mais mimado da alta sociedade nova-iorquina e de Hollywood. E não só. As irmãs Kardashian, Madonna, Sharon Stone, Kate Hudson, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields, Julianne Moore e o casal Clinton são alguns dos seus clientes.Os trabalhos mais emblemáticos de Slonem são os quadros pintados com pasta de diamantes triturados. "Idênticos aos que Andy Wharol fazia", conta à Vanity Fair. O artista trabalha num gigantesco e fascinante espaço em Brooklyn, que é um labirinto de móveis góticos, esculturas, coleções de cartolas, garrafas coloridas, orquídeas e plantas raras, e centenas de pinturas de coelhos penduradas do chão ao teto. Além de tudo, ainda tem um zoológico com mais de uma centena de papagaios e outras aves exóticas, algumas delas cantam ópera, imitando o toque do telemóvel do dono.

Nascido em Kittery, no estado norte-americano do Maine, há 67 anos, numa família de classe média alta, Hunt é o mais velho de quatro filhos. Licenciou-se em pintura e história da arte, na Universidade de Tulane, em Nova Orleans, e começou a carreira em Nova Iorque, no final da década de 70. Integrou-se na esfera artística da cidade, através de Wharol e tornou-se amigo de pessoas como Liza Minelli ou Truman Capote. No início dos anos 80, começou a trabalhar nas famosas "pinturas de coelho". A ideia para esta série aclamada pela crítica surgiu depois de ele ter descoberto que o ano do seu nascimento, 1951, era o do Coelho, segundo o zodíaco chinês. Outro tema recorrente da obra de Slonem é a pintura de retratos e a de Abraham Lincoln em particular.

Um castelo na Pensilvania

Solteiro e sem filhos, Slonem recebeu diversos prémios ao longo do seu percurso e em 2008, a marca de automóveis alemã Audi contratou-o para criar um design exclusivo para o modelo A5 Coupé. Ele fez um trabalho baseado numa das suas pinturas a óleo, em tons de azul, preto, encarnado e branco com cacatuas para o exterior do carro. Com o dinheiro que ganha na venda dos quadros (com preços a partir dos 40 mil euros), o artista compra e recupera propriedades históricas. Tem, entre outras, uma plantação que pertenceu ao marquês de Lafayette, no Luisiana, e um castelo na Pensilvania, que foi um forte e arsenal da Guarda Nacional, por onde passaram cinco presidentes, como Theodore Roosevelt e JFK. Embora Lincoln seja o preferido de Slonem. A sua obra neo-expressionista está exposta em mais de 50 museus internacionais, como a National Gallery of Art, em Washington, ou a Fundação Joan Miró, em Barcelona.