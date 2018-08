A cantora Demi Lovato quebrou o silêncio no domingo, dia 5 de Agosto, e falou nas redes sociais sobre a sua luta com o consumo de drogas. O silêncio da norte-americana vinha desde 24 de Julho, dia em que foi internada num hospital em Los Angeles por suspeita de overdose de heroína.

A celebridade de 25 anos escreveu no Instagram que "precisa de tempo para se curar e focar-se em ficar sóbria". E acrescentou: "Eu sempre fui transparente em relação à minha caminhada com o vício. O que aprendi é que esta doença não é algo que desapareça com o tempo. É algo que devo continuar a superar e ainda não o fiz".

Lovato também agradeceu a Deus, aos amigos e fãs, pelo seu apoio e orações que a ajudaram a superar este tempo difícil. A cantora também disse obrigado à sua família, à sua equipa e ao staff do hospital em que foi tratada: "Sem eles eu não estaria aqui a escrever esta carta a vocês todos", lê-se na publicação de Demi Lovato.











A estrela pop acaba a publicação a dizer: "Eu vou continuar a lutar". Em 2017, num documentário do YouTube chamado "Simplesmente Complicado", Lovato confessou o uso de drogas, os distúrbios alimentares e problemas com o álcool. A cantora também revelou que a primeira vez que consumiu cocaína foi com 17 anos e que entrou com 18 anos num centro de reabilitação, onde foi diagnosticada com distúrbio de bipolaridade.