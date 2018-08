E se o seu trabalho de sonho estivesse em Inglaterra, mais precisamente no Palácio de Buckingham? Pois é, a rainha Isabel II está à procura de um ajudante de cozinha e, com este trabalho vêm todas as mordomias que pode imaginar.

De acordo com a revista People, a função deste cargo será lavar e manter a loiça do palácio limpa, com um salário atractivo de 1850 euros por mês, não sendo precisa experiência anterior na profissão. Tudo o que é preciso é uma atitude positiva e conhecimento básico de segurança alimentar.

"Venha juntar-se a uma equipa de compromisso que trabalha de forma a preparar e servir comida segundo os mais elevados padrões de exigência", pode ler-se na descrição da função.

Além de servir alguns dos mais dignificados visitantes do palácio, como a própria família real britânica, o candidato que ocupará este cargo receberá ainda estadia no Palácio de Buckingham, refeições grátis e 33 dias de férias por ano.

Infelizmente para nós, portugueses, os candidatos terão de ser cidadãos britânicos ou ter já recebido um visto legal para trabalhar no Reino Unido. E atenção: a data limite para a entrega de candidaturas é apenas até ao próximo dia 24 de Agosto.

Além disso, a pessoa que ficará com este emprego de sonho terá o prazer de experienciar em primeira mão as obras de renovação daquela que é a residência oficial da família real britânica.