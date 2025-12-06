Sábado – Pense por si

Ator de 'Emily em Paris' preso no Japão por alegado tráfico de ecstasy

Gabriela Ângelo 06 de dezembro de 2025 às 15:55
As autoridades nipónicas não encontraram outras drogas na bagagem e acreditam que o MDMA poderá ser para uso pessoal. A investigação está em curso.

O ator e dramaturgo norte-americano Jeremy O. Harris foi preso no Japão por suspeitas de tráfico de ecstasy.

AP

Segundo a agência norte-americana , as autoridades do aeroporto de Naha, na ilha de Okinawa, prenderam o ator da série da Netflix “Emily em Paris” a 16 de novembro por ter em sua posse 0,78 gramas de MDMA, o que constitui uma violação da legislação aduaneira. 

Haris partiu do aeroporto de Heathrow, em Londres, dois dias antes e fez escala no aeroporto internacional de Taoyuan, em Taiwan, antes de chegar a Naha. Ao mesmo meio, o porta-voz do serviço alfandegário de Okinawa, Tatsunori Fukuda, disse que Harris foi preso no local e colocado sob custódia pela polícia, que apresentou uma queixa ao Ministério Público de Naha.

No entanto, as autoridades japonesas não encontraram outras drogas na bagagem e acreditam que o MDMA poderá ser para uso pessoal. A investigação ainda está em curso.

Além de ter feito parte do elenco de “Emily em Paris”, Jeremy O. Harris entrou na indústria do entretenimento com o musical “Slave Play”, que redigiu quando era estudante na escola de teatro de Yale.

A peça passou pela Broadway e o dramaturgo foi nomeado para um Tony. Recentemente fez uma participação na nova versão de “Gossip Girl” e atuou e foi co-produtor de alguns episódios de “Euphoria”. 

