Desde pequeno que é perseguido pela imprensa pelo seu carácter rebelde. Não mudou: adora touradas, sair à noite e frequenta salas de jogos. Até já insultou um político.

Sempre foi o mais espontâneo, rebelde, carismático e politicamente incorrecto dos Borbón, mas ao mesmo tempo simpático - e popular entre os espanhóis. Por isso é que desde muito pequeno, Froilán (como lhe chamam para o distinguir do tio, o Rei Felipe VI) é perseguido pela imprensa cor-de-rosa. Felipe Juan Froilán de Todos Los Santos de Marichalar y Borbón - filho mais velho da infanta Elena e de Jaime de Marichalar, e primeiro neto, e o preferido, do Rei Juan Carlos - acaba de fazer 20 anos. Quarto na linha de sucessão ao trono, estuda numa universidade de Madrid e entrou para a lista dos solteiros de ouro da revista Point de Vue, mas continua a ser notícia pelas suas polémicas.



Insulto a líder do PC por causa da Avó

h Depois de uns dias de férias em Marbella, na última Páscoa, Froilán viajava com amigos no comboio de alta velocidade entre Málaga e Madrid, quando ele ouviu Ernesto Alba, dirigente do Partido Comunista da Andaluzia, e os companheiros, a rir à gargalhada com um meme relativo à sua avó, D. Sofia, e à tia, a Rainha Letizia. Foi o momento tenso na Catedral de Palma, em que as duas supostamente se desentenderam. "Filhos da p… vocês metem nojo!", terá dito Froilán a Alba, que contou o episódio no Twitter.



Obcecado com fotógrafos

h Desde pequeno que odeia ser fotografado e quando vê um repórter a apontar-lhe a objectiva, faz disfarçadamente um manguito. Grande aficionado das touradas, tal como os pais e o avô Juan Carlos, há uns meses Froilán esteve em Sevilha, com o toureiro Gonzalo Caballero, seu melhor amigo, e à noite foram a uma discoteca. Por várias vezes, Felipe de Marichalar provocou outros clientes, convencido que o estavam a fotografar ou a filmar. A sua única namorada oficialmente conhecida, Mar Torres-Fuentes - neta de Tomás Fuentes, um dos homens mais ricos de Espanha -, acabou a relação ao fim de meses por não suportar a pressão dos paparazzi.



Roubado no bingo

h Por causa do seu carácter rebelde, das péssimas notas e também para o afastar do foco mediático, os pais mandaram-no sempre para internatos no estrangeiro. Só que no passado ano lectivo, Pipe, como a família lhe chama, quis ficar na capital, para estar com a família e os amigos e poder ver os jogos do Real Madrid, clube de que é fanático. Estuda por isso na The College of International Studies, onde fazer Administração de Empresas. Ele e o seu grupo de amigos passaram a frequentar o Bingo Canoe, a sala de jogos mais popular da cidade, situada no Paseo de la Castellana. No início deste ano, roubaram-lhe e aos colegas 1.400 euros que levavam para jogar. Participaram o assalto à polícia e o criminoso foi detido.



Procurado pela polícia

h Adora discotecas e aos 15 anos causou polémica ao lançar-se, contra a vontade dos pais, na aventura de ser relações-públicas das sessões light para menores (sem bebidas alcoólicas) da Joy Eslava, em Madrid. Em 2015, depois de regressar da Califórnia, EUA, onde frequentou um colégio militar, os passos de Pipe e as suas saídas nocturnas foram notícia. Os jornais contaram que às 4h30 da manhã, Jaime de Marichalar, assustado, chamou a polícia porque o filho ainda não chegara a casa. Os agentes foram à discoteca onde supostamente estaria, mas ele, ao aperceber-se da situação, escondeu-se e só depois seguiu para casa. Houve testemunhas de que assim foi, mas o ex-marido da infanta Elena desmentiu-o: "É absolutamente falso. Não entendo esta capacidade para inventar histórias."



O falso Rolex

Desde que o tio foi coroado, em 2014, Froilán deixou de andar com guarda-costas (privilégio que perdeu por já não ser neto do Rei) e a ter mais liberdade. Nas férias de 2015, protagonizou uma daquelas cenas de fazer perder a cabeça à mãe e à avó - a única pessoa a quem dá ouvidos. Ele e três amigos entraram numa joalharia no bairro madrileno de Salamanca, com um Rolex dourado que tinham encontrado na rua. "Vais ver que não é falso!", dizia para os colegas, o filho da infanta Elena. Sem sequer dizer boa tarde, Froilán avançou para o balcão com o relógio. "É verdadeiro?", perguntou. O empregado analisou-o e devolveu-lho, garantindo ser falso. A expressão do neto de D. Juan Carlos alterou-se e, antes de saírem da loja, disparou: "Então, vá à merda!"



O tiro no pé

h Em 2011, com 13 anos, uma diabrura podia ter tido consequências graves. Disparou uma espingarda de calibre 36 (não permitida a menores) acertando no próprio pé, enquanto praticava tiro na propriedade da família paterna, em Garray, Soria. Durante o tempo em que esteve internado na clínica Quirón, em Madrid, foram vários os episódios em que se mostrou mal-criado. Iñaki Urdangarin, marido da infanta Cristina, que se encontra preso, confessou a um amigo que as férias em Palma de Maiorca eram insuportáveis porque o filho de Marichalar e Elena era "um selvagem".



Artigo originalmente publicado na edição n.º 743, de 26 de Julho de 2018.