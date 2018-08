Os dois Carlos que passaram pelo trono de Inglaterra não foram bons reis e terminaram de uma forma trágica. O primeiro reinou de 1625 até à sua execução em 1649. Foi morto, depois de ter lutado numa guerra civil entre os parlamentos inglês e escocês.

A república foi declarada, mas o Interregnum inglês terminou em 1660, tendo a monarquia sido restaurada com o seu filho Carlos II. Este rei viveu num período político muito conturbado e converteu-se ao catolicismo, que o deixou muito mal visto. Morreu aos 54 anos sem ter tido nenhum filho com Catarina de Bragança, filha de D. João IV de Portugal, apesar de ter reconhecido vários ilegítimos, sendo sucedido pelo seu irmão Jaime.

Por tudo isto, o filho mais velho da rainha Isabel II, que faz 70 anos no próximo dia 14 de Novembro, prefira escolher outro nome que traga mais sorte e boa energia quando for a sua vez de ocupar o trono. "O príncipe Carlos poderá escolher outro dos seus outros nomes próprios, como Filipe, Artur ou George", disse Dickie Arbiter, antigo assessor da rainha, à revista Hello!

O príncipe de Gales não seria o primeiro a fazê-lo. O seu avô optou por reinar como George VI, apesar de o seu primeiro nome ser Alberto. Assim como o duque de Windsor que foi coroado como Eduardo VIII, embora toda a gente o tratasse pelo seu último nome, David. Isabel II também podia ter escolhido Alexandra ou Maria, mas preferiu Isabel, o primeiro.