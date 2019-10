Tendência entre as famílias reais. Quem vai ficar sem a mesada?

Cerca de 480 mil euros foi quanto custou a viagem oficial do príncipe Carlos e Camila às Caraíbas, que durou 37 dias, no passado mês de março. Já a visita dos duques de Sussex às Fiji e às ilhas Tonga custou cerca de 93 mil euros. E a viagem dos duques de Cambridge rondou os 85 mil euros. A família real britânica realizou mais de 3.200 compromissos só até ao final do primeiro trimestre de 2019. Por ano são muitos milhões que os vários membros gastam em representação da coroa.

Numa intenção de baixar os custos e não só, o futuro rei de Inglaterra já disse que, uma vez coroado, pretende reduzir os membros da família real, que é uma das mais numerosas do mundo. Carlos segue assim o exemplo do rei Carlos Gustavo da Suécia, que acaba de excluir da Casa Real cinco dos seus sete netos, filhos dos príncipes Carlos Felipe e Madalena.