A loucura com os concertos dos D'ZRT

Quando soube do regresso dos D’ZRT aos palcos, Catarina Carvalho, de 24 anos, quis comprar logo o seu bilhete, "só que estava num sítio onde não dava jeito". Fê-lo na manhã seguinte, mas já só conseguiu para o segundo concerto no Altice Arena, a 30 de abril de 2023, e mesmo assim não foi fácil: "Levei mais de uma hora a tentar comprar dois bilhetes e como estava na praia fiquei com os dados móveis no limite".