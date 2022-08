Paulo Futre vai "continuar a lutar" e agradece apoio após hospitalização

O antigo futebolista Paulo Futre agradeceu o "apoio" recebido após ter sido hospitalizado, devido a uma indisposição sentida durante o funeral da mãe, e garantiu que vai "continuar a lutar".







Sérgio Lemos

"Amigos, muito obrigado a todos pelo vosso apoio. Vou continuar a lutar, ainda faltam muitos jogos pela frente", escreveu o ex-jogador, agora com 56 anos, na rede social Facebook.O antigo extremo de Sporting, FC Porto, Benfica, Atlético de Madrid, entre outros clubes, acompanhou a mensagem de uma fotografia sua na cama de hospital, com um sorriso na cara.Futre foi transportado para o Hospital de Santa Maria, sendo submetido a vários exames, confirmou à agência Lusa fonte próxima do antigo internacional luso."Ele [Paulo Futre] sentiu-se mal durante o funeral, começou a suar imenso e chamámos o INEM, que nas primeiras observações verificou que estava com a tensão muito baixa, razão pela qual decidiram levá-lo para o hospital", disse a mesma fonte.O antigo futebolista "entrou na ambulância perfeitamente consciente" e encontra-se no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde está devidamente acompanhado e a ser submetido a vários exames para avaliar e diagnosticar a sua situação clínica.Campeão europeu pelos 'dragões' em 1987, quando ficou no segundo lugar na corrida à Bola de Ouro, Futre foi também campeão nacional e, depois, uma das 'figuras' - e 'capitão' - do Atlético de Madrid, encabeçado por Jesús Gil y Gil, acumulando 41 internacionalizações e seis golos seleção 'AA' de Portugal.