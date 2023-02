A rainha do Carnaval do Rio é 'mulher, preta, favelada e LGBTQIA+ com o maior orgulho'

"A verdade é sempre o melhor caminho e eu também não estou aqui para levantar bandeiras. Simplesmente porque não preciso. Essas bandeiras estão em mim. Eu sou mulher, preta, favelada e LGBTQIA+ com o maior orgulho." A garantia é dada por Mariana Ribeiro, a rainha do Carnaval do Rio de Janeiro, no Brasil. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, é a primeira em mais de 55 anos a exaltar a sua orientação sexual.







Mariana Ribeiro, mais conhecida por Mari Mola, disse em entrevista que nunca escondeu a sua orientação sexual. "Mas sei que para muitas pessoas continua sendo um baque ver uma passista se relacionando com outra mulher. Infelizmente, carregamos um estigma de que 'atacamos os homens' e ir contra esse rótulo soa como algo espantoso, né? Só que eu não sou a única", garante. "Quando fui eleita, várias meninas vieram me dizer que se sentiram mais fortes para se livrarem das amarras e se relacionarem com quem elas quiserem."Mari Mola compõe a corte real do Carnaval carioca, ao lado do Rei Momo. No dia 17, recebeu a chave da cidade das mãos do presidente da câmara, o que iniciou oficialmente as festividades.O concurso para Rei e Rainha do Carnaval do Rio ocorre há 55 anos e é promovido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. São ainda escolhidas duas princesas.Infelizmente, recebeu vários avisos sobre como revelar a orientação sexual a poderia prejudicar, mas ficou "positivamente surpreendida" com as reações: "Até agora está tudo em paz."Depois desta conquista, Mariana Ribeiro já tem novos objetivos. Quando o Carnaval acabar, pretende "voltar a estudar para entrar na faculdade de História": "Eu sou do samba e quero entender e me aprofundar mais sobre esse universo".